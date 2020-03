È stato pubblicato oggi, dal Ministero dell'Interno, il nuovo modulo per l'autodichiarazione in caso di allontanamento dal proprio domicilio. Quattro, questa volta, le motivazioni plausibili per l'uscita da casa: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità (spesa per generi alimentari o farmacie); motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il tutto è compilabile direttamente online (il link diretto CLICCANDO QUI).