Il Tempio di Giove illuminato con il tricolore. Terracina reagisce così all'emergenza più critica che tutti stiamo vivendo e le foto, davvero tante e da tutte le angolazioni possibili, stanno spopolando sui social. La città è deserta ma il cuore dei terracinesi guarda a quel simbolo storico per trovare la forza di resistere all'attacco del Coronavirus Covid-19. Allo stesso tempo i terracinesi non dimenticano i cittadini di Fondi e la dimostrazione arriva da centinaia di messaggi nei quali si chiede anche a loro di stringere i denti in un momento così difficile per tutti.