Ad Aprilia la polizia locale da questa mattina a interdetto l'ingresso a tutti i parchi della città. Controlli a tappeto saranno effettuati durante l'arco di tutta la giornata nelle aree verdi impossibili da chiudere materialmente. Il Parco della Lirica e il parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati transennati e i cancelli sbarrati. Il personale della multiservizi e gli agenti della polizia locale hanno perimetrato anche le aree verdi aperte, non solo quelle recintate.

