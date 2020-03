Un milione di euro per acquistare materiale sanitario a sostegno delle aziende ospedialiere e distribuzione di 12mila flaconi di igienizzante per le mani. È questo l'impegno di San.Arti, il Fondo di Assisntenza Sanitaria degli artigiani, che si unisce a quella che ormai è diventata la filiera della solidarietà e dell'impegno contro il Coronavirus, fatta di aziende, privati, associazioni e molto altro ancora. Entrando nel dettaglio, con la campagna "Sempre più con gli artigiani", il Cda San.Arti ha approvato anche un piano di misure straordinarie a sostegno di imprese e lavoratori del settore in questo momento complicato. Si tratta di: sospensione della contribuzione a San.Arti da parte delle imprese artigiane attualmente aderenti, con le stesse modalità previste dal Governo per la contribuzione obbligatoria; rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio al 31 ottobre 2020; riconoscimento di un'indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero in struttura ospedaliera (per un massimo di 50 notti) e una indennità di 30 euro al giorno per chi si trova in isolamento domiciliare (fino ad un massimo di 14 giorni), per gli iscritti positivi al virus COVID-19.

"San.Arti, che ha come vocazione la tutela della salute dei suoi iscritti, vuole offrire un aiuto concreto alle strutture sanitarie e al personale medico e paramedico chiamati a fronteggiare l'emergenza" ha dichiarato il Presidente Claudio Giovine. "In un momento storico che ci costringe tutti all'isolamento, vogliamo far sentire la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al mondo artigiano, con un segno tangibile destinato ai lavoratori, agli imprenditori e alle loro famiglie aggiunge il Vice Presidente Claudio Sala. Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'Artigianato, costituito otto anni fa, ha superato i 540.000 iscritti tra dipendenti, titolari e familiari delle oltre 130.000 aziende che hanno già aderito. "Il Fondo ha messo in sicurezza i propri dipendenti, attivando lo smart working per continuare ad offrire l'assistenza continua ai suoi iscritti".