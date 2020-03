Il Comune di Aprilia posticipa gli acconti sulle bollette per venire incontro alle esigenze dei contribuenti. La prossima settimana infatti la giunta Terra si riunirà per approvare lo slittamento della prima rata di Tari (in scadenza il 14 aprile) e Tosap, ad annunciarlo è il primo cittadino che proprio nella giornata di ieri dal suo ufficio in piazza Roma ha partecipato (in videoconferenza) al direttivo dell'Anci Lazio. Un confronto utile per mettere a punto delle strategie condivise per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, ma soprattutto gli effetti che la chiusura prolungata di attività commerciali ed imprese produrrà sull'economia locale. «La prossima settimana voteremo una delibera quadro per posticipare i pagamenti per gli acconti di Tari e Tosap, ovvero le scadenze più imminenti per i contribuenti. Se stiamo aspettando - dice Terra - qualche giorno per approvare la delibera è semplicemente perché vogliamo valutare bene il decreto Cura Italia, oggi (ieri) abbiamo avuto un incontro in videoconferenza del direttivo Anci Lazio per agire insieme ed essere uniformi nelle decisioni. II nostro obiettivo è quello di posticipare i pagamenti sia per evitare che i cittadini siano costretti ad uscire di casa per pagare le bollette in questo periodo, sia per aiutare le imprese e i commercianti che stanno vivendo un momento durissimo. Inoltre abbiamo rallentato anche con l'attività di accertamento, proprio perché comprendiamo le difficoltà dei vari settori».