Domani, 24 marzo 2020, a partire dalle ore 20, verrà completato il trattamento di disinfezione delle strade ricadenti nelle zone di Borgo Carso, Borgo Podgora, Tor Tre Ponti, Chiesuola, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Isonzo, Latina Mare, Q4 e Q5. A dirlo è il Comune di Latina, che inoltre ricorda come la settimana scorsa sono già state eseguite le operazioni su tutto il territorio comunale, compresi Latina Scalo, Borgo Piave, Borgo Sabotino e Borgo Grappa. Il servizio è a cura della ditta specializzata Sogea Srl. Durante il trattamento si raccomanda ai cittadini di non esporre all'esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, di chiudere porte e finestre e di tenere in casa gli animali domestici.