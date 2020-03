Il Comune di Aprilia ha deciso posticipare il pagamento della prima rata di Tosap e Tari (prevista per il 14 aprile. Una misura che, accogliendo le richieste di MovAp e Fratelli d'Italia, da un lato mirano a minimizzare la diffusione del Coronavirus evitando che i cittadini escano per pagare le bollette, dall'altro punta a venire incontro alle difficoltà di famiglie e commercianti. Un rinvio che ha solo parzialmente soddisfatto il gruppo di Fratelli d'Italia, che attraverso l'intervento del vice coordinatore provinciale Edoardo Baldo chiede una risposta anche sulla richiesta di rinvio della Iuc. «Apprendiamo che slitterà il pagamento di Tasi e Tosap – spiega Baldo – come Fratelli d'Italia aveva chiesto alcuni giorni fa, ma per noi la risposta del sindaco non è soddisfacente. Non viene menzionato il rinvio delle scadenze per presentare le riduzioni/esenzioni e sopratutto non viene menzionato nessun ricalcolo della ex Iuc per chi ha dovuto chiudere un attività in modo forzoso, per chi non percepirà canoni di fitto. Su questo punto nessuna parola da parte della sua Amministrazione. Continuiamo a chiedere con forza questi provvedimenti, o la volontà della sua amministrazione e del tipo filo governativa ovvero è di riscuotere a crisi finita l'intero ammontare nonostante che le attività sono rimaste chiuse senza incassare un euro e senza usufruire di servizi? Attendiamo una risposta e speriamo che al più tardi sia tramite la delibera dei prossimi giorni».