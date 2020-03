Il sindaco di Norma ha appena firmato l'ordinanza che impone ai cittadini di uscire da casa per andare a fare la spesa a giorni alterni. "È consentito - si legge nel documento - recarsi singolarmente a fare la spesa di generi alimentari (delegando un solo componente per famiglia), nei giorni del mese "PARI" per i cognomi del capofamiglia le cui lettere vadano dalla lettera A alla lettera M e nei giorni del mese "DISPARI" per i cognomi del capofamiglia le cui iniziali vadano dalla lettera N alla lettera Z". In questi giorni - spiega il sindaco - lungo il corso in particolare, "si verifica un assembramento che non permette di garantire la sicurezza e la salute per questo, a fronte di molti inviti caduti nel vuoto, ho deciso di prendere questa decisione. Inoltre i miei concittadini devono capire che non va bene uscire per fare acquisti una, due addirittura tre volte al giorno". Nell'ordinanza infatti si legge anche che " nella medesima attività è consentito recarsi a fare la spesa solo una volta nell'arco della stessa giornata, specificando ai fini del controllo, nel foglio autocertificazione, l'orario di uscita per tale circostanza". Tessitori ricorda - sempre nel documento appena firmato e che entrerà in vigore da domani - che "Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentita l'attività motoria individuale entro un raggio di 250 metri dalla propria abitazione, specificando ai fini del controllo, nel foglio autocertificazione, l'orario di uscita per tale circostanza. La possibilità di portare fuori il cane, per i bisogni fisiologici, è consentita entro un raggio di 250 metri dalla propria abitazione, esclusivamente per coloro che non hanno a disposizione un'area verde privata, specificando ai fini del controllo, nel foglio autocertificazione, l'orario di uscita per tale circostanza". Per i trasgressori scatteranno sanzioni fino a 206 euro e, trattandosi di una ordinanza sindacale, anche l'arresto fino a tre mesi. Le restrizioni non valgono per chi si deve recare in farmacia o parafarmacia o in altri esercizi diversi da quelli alimentari.