Il paese di Priverno e le sue delizie uniti per dimostrare la propria vicinanza agli sforzi degli operatori dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina in un momento difficile come questo, in cui l'emergenza coronavirus costringe tutti ad orari massacranti. Il Comune di Priverno, insieme al Panificio Bilancia, Palluzzi e Bartlucci, Adriano Ficarola, il Frantoio di Paola Orsini, Panificio Salvucci, Panificio Iacobucci, Panificio Di Giulio, Gastronomia Neroni, Caseificio Onorati di Effemme, Enogastronomia La Loggia e Azienda Olvicola Francesco Biancheri hanno scelto di regalare un pranzo solidale a tutti gli operatori sanitari del nosocomio del Capoluogo.

"Certi che la falia condita con olio, farcita con mortadella, carciofini broccoletti e paté di olive, accompagnata da dolcetti nostrani non cambierà l'amara situazione emergenziale - hanno scritto-, siamo orgogliosi di aver donato, almeno per un solo istante, quel pizzico di bontà, umana e benevola. L'Amministrazione Comunale, CRI Com.Latina, i produttori locali e l'intera Comunità di Priverno ringraziano i medici, gli infermieri e tutto il personale che sono eroicamente impegnati in corsia tutti i giorni affinché tutto volga per il meglio".