I Circoli PD delle Aziende Sanitarie del Lazio, in concomitanza con il momento di emergenza che si sta vivendo, esprimono "la più sentita solidarietà a tutti gli operatori sanitari che si stanno adoperando per assistere e sostenere i nostri pazienti". E' il contenuto di una nota firmata da tutti i segretari di circolo, compreso il pontino Roberto Masiero. L'obiettivo è quello di chiedere maggiore attenzione sulle norme di sicurezza per gli operatori della sanità.

"Gli operatori potranno sempre vedere, da parte dei componenti dei Circoli, il riconoscimento dell'incommensurabile valore del lavoro svolto, oltreché il massimo impegno nel cercare di portare avanti le loro richieste soprattutto in questo periodo di estrema emergenza ed a non permettere mai che i loro bisogni rimangano inascoltati.

A questo proposito, con la collaborazione e la sussidiarietà di tutti, sarà nostro compito vigilare, anche in supporto alle Organizzazioni Sindacali, affinché tutte le misure emanate per assicurare la prevenzione e protezione dei lavoratori siano costantemente salvaguardate.

Il livello di sicurezza deve essere sempre garantito ai lavoratori che operano nelle Strutture Sanitarie, come la loro salute: il Partito Democratico sarà in prima linea nel verificare, attraverso i Circoli stessi, lo stato di attuazione dei decreti emanati dal Governo Italiano ed implementati dalla Regione Lazio, in merito alla distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e alle norme di sicurezza ambientale.

In questo senso, per monitorare la situazione, abbiamo bisogno del contributo di tutti gli operatori e lavoratori che vivono in prima linea nei diversi contesti lavorativi.

L'ascolto degli operatori e la vicinanza nei posti di lavoro, in questo momento, rappresentano la priorità del PD al fine di sostenere tutte le importanti disposizioni intraprese dalla Regione Lazio per rispondere alle esigenze sanitarie del suo territorio".

Le Firme:

Valeria Baglio

(Responsabile Sanità PD Lazio)

Marco Ricci

(Coordinatore Circoli PD Sanità Lazio)

CIRCOLO PD ASL RM 1

Enzo Riso

Giosuè Sorrentino

Roberto Lazzarini

CIRCOLO PD ASL RM 2

Gabriella Geraci

CIRCOLO PD ASL RM 5

Massimo Cofini

CIRCOLO PD ASL RM 6

Lorella Di Meo

Mario Balzoni

CIRCOLO ARES 118

Edrio Mechelli

CIRCOLO PD OSPEDALE SAN CAMILLO

Massimiliano Porena

CIRCOLO PD OSPEDALE SAN GIOVANNI-ADDOLORATA

Francesco Pontoriero

CIRCOLO PD POLICLINICO UMBERTO I

Maurizio Forgione

CIRCOLO PD POLICLINICO TOR VERGATA

Paolo Casalino

CIRCOLO PD POL. UNIV. SANT'ANDREA

Gianfranco Apollonio

CIRCOLO IFO

Fabrizio Petrone

CIRCOLO PD ASL LATINA

Roberto Masiero

CIRCOLO PD ASL FROSINONE

Lorena Martini

CIRCOLO PD ASL VITERBO

Federico Rinaldi

CIRCOLO PD ASL RIETI

Donatella Coltella