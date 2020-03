Sono 4 i nuovi pazienti positivi al Covid-19 registrati oggi ad Aprilia, nessuno in gravi condizioni. A renderlo noto è l'Asl di Latina, che nella giornata odierna si è messa in contatto con il sindaco di Aprilia, Antonio Terra. Tra i nuovi casi positivi, uno solo è ricoverato in ospedale, mentre 3 sono in isolamento domiciliare. Salgono così a 18 i contagiati in città, 8 persone sono le persone ricoverate in ospedale e 9 si trovano in isolamento domiciliare, oltre a un paziente già guarito e rientrato da qualche giorno. "Continuiamo a seguire l'evoluzione di questa fase di emergenza in stretto contatto con le autorità sanitarie - afferma il sindaco Antonio Terra - rinnovo l'invito ai cittadini a rimanere a casa e a rispettare divieti e prescrizioni comunicati in questi giorni. Le forze dell'ordine proseguono nei controlli in Città, ma occorre veramente la collaborazione di tutti. Ricordo che sul sito del Comune è disponibile anche una sezione (in aggiornamento) con tutti gli esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio e che, in caso di necessità, è possibile contattare il Pronto Intervento Sociale per la consegna della spesa o dei farmaci".