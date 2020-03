"La Regione e le Ater del Lazio stanno realizzando un intenso lavoro di sanificazione degli spazi comuni negli immobili di edilizia popolare. In particolare, a Roma gli interventi riguardano 3900 scale e altre migliaia di androni e pianerottoli in diversi quartieri della città- dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazi - Le opere di sanificazione hanno già interessato le periferie di Corviale, Tor Sapienza e Tor Bella Monaca, mentre nel corso della settimana verranno completati gli interventi in tutte le altre zone della città. La sanificazione dei complessi Ater é stata avviata anche a Rieti e a Civitavecchia, mentre giovedì inizieranno nella provincia di Latina, a partire dal Comune di Fondi. Nei prossimi giorni, infine, questi interventi saranno attivati anche nella provincia di Roma, a partire dai Comuni di Fiumicino e Pomezia, e in quelle di Viterbo e di Frosinone, a cominciare dai Comuni capoluogo e dal Comune di Cassino. Tutte le opere di sanificazione dovrebbero essere completate entro il 4 aprile".