L'amministrazione comunale si Aprilia affida alla parrocchia Maria Madre della Chiesa il nuovo campo sportivo in via Aldo Moro. Venerdì scorso, con una delibera di giunta, ha infatti affidato la struttura da poco realizzata con fondi comunali alla parrocchia; una sorta di «risarcimento» verso una comunità che in questi anni si è sempre posta in maniera costruttiva nei confronti del'ente di piazza Roma. Il Comune in questo modo ha saldato il «debito morale» nei confronti del parroco, visto che per realizzare la serra fotovoltaica aveva revocato la concessione del campetto adiacente alla chiesa in via Giustiniano, di proprietà del Comune ma affidato alla parrocchia tramite una convenzione fin dal 1989. E così per rispondere a una richiesta protocollata dalla chiesa nel dicembre 2019, l'amministrazione ha deciso di assegnare il nuovo campo di calcio a 5 per favorire lo sviluppo e l'aggregazione di adolescenti nel quartiere Agroverde. «Una volta che sarà terminata questa fase di emergenza - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso - contiamo di firmare la convenzione, in modo che i giovani del quartiere tramite la parrocchia possano usufruire del campo»