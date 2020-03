A distanza di qualche giorno dalla richiesta di offerta pubblicata sul Mepa - il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ndr -, è stato individuato dal Comune di Nettuno il direttore dei lavori di riqualificazione di piazzale Berlinguer.

Si tratta di un architetto di Anzio: il professionista, tra l'altro, è lo stesso che a ottobre del 2017 venne individuato - all'epoca dell'amministrazione targata MoVimento 5 Stelle - come progettista proprio del nuovo piazzale che prenderà il posto dell'ex Parcheggione. Un progetto che, a parte qualche aggiustamento effettuato nel corso del tempo in sede di approvazione delle necessarie delibere sotto l'amministrazione del commissario Bruno Strati, è rimasto sostanzialmente quasi invariato e a breve dovrebbe vedere la luce.

L'architetto, a fronte di un corrispettivo economico di 21.240,03 euro (cifra compresa di Iva e altri oneri), si occuperà della direzione dei lavori, ma anche del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi stessi.

La nomina del direttore dei lavori, che sul Mepa ha offerto un ribasso del 35% sull'importo calcolato dall'ufficio tecnico del Comune, rappresenta l'ultimo passo prima del via libera all'allestimento del cantiere: manca davvero poco, dunque, all'avvio dei lavori da mezzo milione di euro già affidati alla ditta Bpc Srl dalla Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Vale la pena ricordare che si tratta del secondo stralcio degli interventi: il primo, infatti, era quello relativo alla copertura della buca che venne aperta a ridosso delle elezioni amministrative del 2013, quando l'amministrazione comunale di centrosinistra guidata dall'ex sindaco Alessio Chiavetta aveva intenzione di realizzare un parcheggio multipiano interrato. Un'idea, quella, finita davvero male, con la storia ormai nota e con una buca che ha fatto brutta mostra di sé nel cuore del centro urbano fino agli ultimi mesi del 2017.

Ora, però, tutto cambierà: in piazzale Berlinguer dovrebbero essere realizzati poco meno di cento posti auto, che saranno gestiti con una viabilità circolare, e ci sarà spazio per uno spazio pedonale contrassegnato dalla presenza di piante e arbusti. Nodo centrale del progetto, poi, sarà la pedonalizzazione di via Capitan Umberto Donati, con la zona a traffico limitato di piazza del Mercato che vedrà un nuovo tassello aggiungersi al puzzle di vie interdette al traffico già esistente.

In più, stando alle indiscrezioni dei mesi scorsi, l'area di sosta dei veicoli dovrebbe essere "corredata" da posteggi per disabili e per donne in gravidanza, ma anche dalle colonnine utili alla ricarica dei veicoli elettrici.