Finisce l'odissea per mille cittadini di Terracina, che da circa 25 mesi erano senza connessione ad internet. Il guasto, infatti, è stato riparato. Ad annunciarlo è il sindaco, Roberta Tintari: "Il ripristino avvenuto oggi della connessione internet e del servizio di telefonia – afferma il sindaco Roberta Tintari -, interrotti da 25 giorni, per oltre mille cittadini di Terracina rappresenta una buona notizia perchè mai come in questo periodo la possibilità di lavorare e studiare da casa è fondamentale, così come l'opportunità di potersi informare, usufruire dell'intrattenimento per la famiglia, disporre di servizi sanitari a distanza e comunque poter comunicare in assoluto, pensando anche alle tante persone sole. Sono veramente lieta che dopo tutte le sollecitazioni formali e informali dei giorni scorsi, manifestate alle compagnie fornitrici dei servizi internet in virtù del momento estremamente particolare che stiamo vivendo, abbiano avuto riscontro. La tecnologia, se usata in maniera positiva e costruttiva, rappresenta uno strumento di altissimo valore per la semplificazione delle nostre attività, un ausilio sempre più importante del quale non possiamo più fare a meno. L'importante è che non se ne faccia un pessimo uso come, purtroppo, è accaduto anche recentemente nella nostra città. Ne approfitto per ricordare ancora una volta che la maggior parte dei servizi comunali sono fruibili online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale raggiungibile al sito https://sportellotelematico.comune.terracina.lt.it e dal sito istituzionale www.comune.terracina.lt.it ".