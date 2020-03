Lutto nel mondo della ristorazione pontina. E' morta Assunta Petrarca, avrebbe compiuto 93 anni il 25 aprile, è deceduta al Santa Maria Goretti a seguito delle complicazioni di un arresto cardiaco. Lascia otto figli e 16 nipoti. Il suo nome è legato all'Enoteca Assunta sulla Pontina a Latina, gestita adesso dai tre figli Anna, Giorgio e Sergio e dalla nipote Betty che è chef. Originaria di Fornelli, un bellissimo borgo in provincia di Isernia, aveva conosciuto il marito Giovanni Beltrani in guerra, quasi 50 anni fa aveva avuto la grande intuizione: aveva fondato quella che si chiamava un tempo «trattoria stagionale» e che poi nel corso degli anni è diventato un prezioso punto di riferimento per la ristorazione. Il suo piatto forte erano le fettuccine all'uovo. Concreta, attiva e determinata, caratteristiche che lascia in eredità al suo nucleo familiare.