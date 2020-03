C'è attesa, in Italia e nel mondo intero di fede cattolica, per il momento di preghiera che Papa Francesco presiederà alle 18 di oggi, in mondovisione, nel cuore della cristianità, ossia sul sagrato della Basilica di San Pietro, che come ogni giorno dall'inizio dell'emergenza Coronavirus è completamente vuoto.

Il Papa, davanti all'Immagine della Madonna "Salus Popoli Romani" e al Crocifisso di San Marcello trasportati a San Pietro per l'occasione, si unirà spiritualmente in preghiera a tutti i Cristiani del mondo per elevare una supplica a Dio e adorare il Santissimo Sacramento.

La preghiera, chiaramente, serve a invocare una rapida fine della pandemia che sta mettendo a dura prova l'umanità, ma anche per esprimere vicinanza, da parte del Papa, al mondo intero. Al termine della preghiera, ci sarà la Benedizione Eucaristica che sarà impartita "Urbi et orbi" attraverso diversi canali di comunicazione di massa.

Oltre allo streaming sul web, l'evento sarà trasmesso in mondovisione su RaiUno e su Tv2000 canale 28 del Digitale terrestre e 157 Sky).

A chi parteciperà spiritualmente alla preghiera sarà concessa l'indulgenza plenaria.