Si chiama Vivalytic, il nuovo strumento realizzato dal colosso tedesco Bosch e che permetterà una diagnosi rapida del Covid-19. A diffondere la notizia è l'Ansa. Il nuovo tester è stato realizzato e messo sul mercato in sole settimane, grazie alla divisione Healthcare Solutions della stessa azienda leader dell'automotive, la quale ha dato vita ad una versione specifica dello strumento diagnostico molecolare ed automatizzato. Inoltre, lo strumento potrà essere utilizzato direttamente dalle istituzioni mediche, senza la necessità di ricorrere a laboratori specializzati, e permetterà un'analisi rapidissima la cui forza è quella di rilevare un'infezione da Coronavirus in meno di due ore e mezza dal prelievo del campione.

La prima nazione ad utilizzarlo sarà la Germania, dove lo strumento sarà disponibile già da aprile. A seguire, sarà esportato negli altri mercati europei. Come spiegato dall'Ansa, "il nuovo dispositivo di Bosch consente, tra l'altro, di analizzare contemporaneamente in un singolo campione non solo la presenza del virus Covid-19 ma anche altre nove malattie respiratorie, tra cui influenza A e B. ''La particolarità del tester Bosch - afferma Marc Meier, presidente di Bosch Healthcare Solutions GmbH - è la capacità di offrire una diagnosi differenziale, che consente ai medici di risparmiare tempo altrimenti necessario per ulteriori test. Fornisce inoltre una diagnosi affidabile in modo rapido, in modo che possano iniziare rapidamente le cure adeguate ''. La possibilità di eseguire i test direttamente nell'ospedale - si legge nella nota di Bosch - elimina la necessità di trasportare campioni, cosa che ruba tempo prezioso".

Tra i maggiori benefici che lo strumento porterà alle strutture santiarie, ci sarà la possibilità di identificare con certezza e in brevissimo tempo lo stato di salute dei pazienti, in modo tale da permettere l'isolamento istantaneo delle persone infette. Basti pensare che ora un test richiede diverse ore, nonché più tamponi prima di poter dire con certezza se un soggetto sia contagiato o meno.