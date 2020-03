Anche lo Zoo delle Star di Aprilia chiede aiuto a istituzioni, imprenditori e privati cittadini per superare il difficile momento dovuto dall'emergenza coronavirus. In questi mesi lo Zoo ha cambiato radicalmente volto: sono stati realizzati ex-novo due nuovi ambienti per tigri e leoni, mentre tutti gli altri felidi sono stati trasferiti in recinti più ampi e attrezzati. «Abbiamo lavorato sulla qualità delle strutture che ospitano decine di specie animali attori del nostro Parco – spiega Daniel Berquiny, addestratore di fama internazionale – abbiamo investito nel benessere venendo incontro alle loro esigenze comportamentali. un programma senza precedenti di investimenti, per adempiere in maniera sempre più efficace alle funzioni educative che i regolamenti europei riconoscono e richiedono agli zoo».

Non solo: continuano a essere assicurate la cura giornaliera e i controlli veterinari. Ricordiamo che lo Zoo delle Star, struttura gestita esclusivamente da privati, è famosa in Italia per i suoi felidi – attualmente oggetto di uno studio sulle vocalizzazioni dell'Università di Manchester – per il suo rettilario e per essere stata una delle prime strutture ad avere ottenuto la riproduzione degli scimpanzé nel nostro Paese.

Tuttavia, lo Zoo delle Star ha bisogno di essere aiutato. Non ha mai ricevuto fondi pubblici e questo periodo di chiusura forzata sta mettendo a dura prova la sopravvivenza stessa dello zoo.

Per questo Daniel e Susy Berquiny chiedono un sostegno a imprenditori (alimentari e non), privati cittadini e, perché no, alle istituzioni. «Chiediamo a chi è nelle condizioni di aiutarci inviandoci fieno, carote, verdure, frutta, granaglie o mangimi per aiutarci a superare questo momento di grande difficoltà che speriamo di durata limitata. Chiediamo sostegno attivo ai supermercati, negozi di alimentari frutta e verdura, panifici, alle aziende produttrici o agricole nel poterci donare quanto per loro superfluo o non più idoneo alla vendita. Siamo sicuri che quando questa brutta storia sarà alle nostre spalle lo zoo sarà una delle mete preferite per le famiglie di tutta la Regione, che potranno apprezzare tutti gli sforzi che abbiamo profuso in questo difficile momento». Lo Zoo delle Star si trova in via Lambro 20 loc. Fossignano, ad Aprilia. Per informazioni si può contattare il numero 3289680937. Chi ha piacere, può effettuare una donazione all'Iban IT36B0538773920000000009409 (BPER, intestato a Daniel Leibovici) per l'acquisto del cibo per gli animali.