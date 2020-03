Un ufficiale medico pontino della Marina Militare italiana in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Si tratta di Riccardo Graziosetto, 49enne figlio dello storico e scrittore Michele, già dirigente scolastico presso il liceo Leon Battista Alberti di Marina di Minturno. Il sanitario sta prestando servizio presso l'Ospedale Maggiore di Lodi, una delle città maggiormente colpite dal Covid-19. Il dottor Graziosetto presta servizio presso l'Infermeria Presidiaria Marittima (Mariferm) di Roma e fa parte di una squadra di sanitari della Marina Militare, che sta operando presso l'ospedale lombardo. Lo stesso tenente di vascello pontino, prima di trasferirsi a Lodi ha collaborato, insieme al team sanitario di biocontenimento dell'Aeronautica Militare ha partecipato alle operazioni di recupero dei passeggeri italiani e stranieri che si trovavano a bordo della nave Diamond Princess, attaccato al porto di Yokoama, in Giappone.

