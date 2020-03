Brillante intervento delle Guardie zoofile e ambientali del Norsaa di Roma a Pomezia. La polizia locale, infatti, aveva segnalato loro la presenza di un cane sul tetto di una casa. Arrivando in zona, gli operatori hanno appreso che l'animale, in realtà, riusciva ad accedere al tetto stesso attraverso un lucernario. Di conseguenza, le Guardie ambientali hanno avvertito il proprietario, chiedendogli di mettere in sicurezza l'animale. In più, gli hanno spiegato che, in caso di mancate accortezze, avrebbero provveduto a emettere sanzioni. "Il proprietario - hanno specificato dal Norsaa di Roma - ci ha rassicurato che avrebbe posto rimedio".