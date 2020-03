Lo scorso 26 marzo il Ministero dell'Interno ha pubblicato il nuovo modulo per l'autocertificazione degli spostamenti durante questa fase di lockdown per l'emergenza Coronavirus. E' il terzo aggiornamento nel giro di poche settimane. Il modulo va stampato e compilato. Ma molte persone, soprattutto anziane, non hanno una stampante in casa oppure patiscono un gap tecnologico e sono quindi in difficoltà per dotarsi di questo documento che è anche indispensabile per muoversi a piedi, non solo in auto. Altre lo hanno scaricato ma non sanno come stamparlo. Per questo, da domani, sulle edizioni di Latina Oggi in edicola, troverete due fac simile dei moduli per l'autocertificazione che si possono staccare e utilizzare. Per chi invece ha la possibilità di stampare a casa il modulo, lo trovate qui sotto.

Per scaricare il modulo clicca qui