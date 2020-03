Questa notte dormiremo un'ora in meno. Precisamente fra due ore, alle 2, dovremo spostare in avanti le lancette dell'orologio. Saranno, infatti, le 3 di notte, visto che entra in vigore l'ora legale.

Certo, saranno in pochi, materialmente, a spostare le lancette o a riprogrammare gli orologi digitali proprio a quell'ora: la maggior parte di noi ripunterà tutto o prima di andare a dormire o direttamente domattina.

Gli effetti dell'ora in più di sole, però, almeno per adesso li avvertiremo di meno: infatti, per via delle normative anti-Coronavirus, occorre stare in casa. Niente passeggiate fino a tardi, dunque, con la speranza che tutto possa tornare quanto prima alla normalità.