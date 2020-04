«Pronto, sono Papa Francesco». All'inizio Claudia, la moglie del dirigente Inps di Latina Francesco Spagnolo deceduto pochi giorni fa a causa del Covid 19, ha pensato ad uno scherzo. Pochi istanti in cui non ha creduto, come sarebbe accaduto a tanti di noi, che all'altro capo del telefono ci fosse sua Santità, il Pontefice che venerdì ha parlato al mondo e ha pregato per la fine della pandemia in una piazza San Pietro deserta e restituita in Mondovisione attraverso immagini consegnate alla storia. Poi, parola dopo parola, la donna ha realizzato che quella voce e quei pensieri non potevano che essere del Papa e dopo lo choc iniziale ha iniziato a parlare con lui attraverso un dialogo commosso che non potrà mai dimenticare.

«Coraggio, io pregherò per sempre per voi» sono state le parole del Papa rivolte alla moglie di Spagnolo, colonna portante di una famiglia molto religiosa divisa tra le comunità parrocchiali di Santa Rita e Santa Domitilla.

«La prego - ha concluso Papa Francesco - la prego, pregate, confidate in Dio e pregate anche per me».