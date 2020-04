Due dei quattro varchi chiusi al transito ai confini di Ardea saranno riaperti e presidiati a partire da domani mattina, 2 aprile 2020. E' quanto ha comunicato poco fa il sindaco di Ardea, Mario Savarese. «Da domani mattina saranno riaperti due varchi ai confini con i Comuni limitrofi. È grazie alla collaborazione del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, e a quella del sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, che presidieranno con loro pattuglie della polizia locale il varco di via Ardeatina e quello di via di Campo Selva, che potremo continuare a garantire il controllo di accesso al territorio alle sole persone autorizzate secondo quanto previsto dal DPCM del 30 marzo 2020. Il confine sul Lungomare degli Ardeatini/Lungomare delle Meduse continuerà ad essere presidiato dalle forze locali. Ringrazio veramente di cuore, a nome di tutta la cittadinanza, i due colleghi impegnati come noi a contenere il contagio. La collaborazione è per noi preziosissima, giacché abbiamo in forza soltanto 23 addetti alla polizia locale coadiuvati dagli uomini della tenenza dei carabinieri. Poche risorse per un territorio vasto come il nostro, che ha quattordici accessi al territorio, da controllare h24».