Cosa sta facendo la Chiesa italiana per l'emergenza Coronavirus? A rispondere alla domanda, che in tanti - alcuni anche in maniera piuttosto critica - stanno ponendo, ci pensa la Cei, la Conferenza Episcopale Italiana. Dalla Chiesa Cattolica Italiana, sono stati destinati all'emergenza 16,5 milioni di euro: 10 milioni per la Caritas, 0,5 milioni per il banco alimentare e 6 milioni di euro per le strutture sanitarie. Per quanto riguarda il Lazio, la donazione è stata fatta per la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.