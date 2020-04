Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presenta in video conferenza misure economiche e sociali per contrastare l'emergenza Covid-19, prese dalla Giunta in queste ore. Una serie di misure utili a garantire sostegno per le imprese, piccole medie e grandi presenti sul territorio e per le famiglie e i lavoratori che stanno subendo il peso della crisi economica innescata dall'emergenza Coronavirus.

Con lui ci sono il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore.