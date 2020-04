Le comunioni e le cresime previste nei mesi di aprile, maggio e giugno saranno rinviate al prossimo autunno a data da stabilirsi. A comunicarlo il vescovo della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, monsignor Mariano Crociata in un decreto firmato poche ore fa in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Il vescovo dispone che i parroci comunichino alle famiglie interessate che le celebrazioni delle Prime comunioni e delle Cresime previste per i mesi di aprile, maggio e giugno siano rinviate al prossimo autunno con date da stabilire una volta conclusa l'emergenza sanitaria e che "la celebrazione del sacramento del matrimonio, in caso di vera necessità, è consentita alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria richieste". Il provvedimento decorre dal 4 aprile 2020.