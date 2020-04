Sono arrivate e sono state consegnate le prime 1.000 mascherine donate dai ristoratori di Latina al Santa Maria Goretti. Si tratta di una prima parte della donazione che i titolari di alcune attività locali, altre 1.800 devono ancora arrivare e sono attualmente bloccate alla dogana, ma presto saranno a Latina. La consegna delle mascherine segue quella che è stata una raccolta fondi che ha riscosso grande successo in città, così come sta succedendo per altre iniziative simili nate per l'emergenza Coronavirus. Attesi anche diversi camici monouso. A questa iniziativa seguirà ora un'altra raccolta fondi: si tratta dell'Asta della Solidarietà, patrocinata dal Comune di Latina e che vede come protagonisti non solo i ristoratori ma tutti i commercianti.