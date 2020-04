Dalla Salcef Group, proprietaria dello stabilimento industriale Vianini di Aprilia, arriva un gesto di solidarietà per aiutare il personale medico a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. In questi giorni infatti la società ha provveduto a stanziare 25 mila euro all'Asl di Latina, fondi che saranno destinati per l'acquisto di macchinari delle strutture ospedaliere, in particolare dell'ospedale Santa Maria Goretti. Una donazione accolta con soddisfazione dal Comune di Aprilia, che pochi giorni fa aveva lanciato un appello alla cittadinanza a contribuire con delle donazioni a supportare l'ospedale di Aprilia.