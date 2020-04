La generosità trabocca dai carrelli. A pochi giorni dall'inizio dell'iniziativa "Spesa sospesa", avviata da un gruppo di cittadini per aiutare le persone in difficoltà con l'acquisto di beni di prima necessità, la città sta dimostrando grande senso di solidarietà. Ieri, al secondo ritiro della spesa, che viene lasciata dai normali clienti in appositi carrelli destinati alla Caritas, i volontari si sono trovati davanti all'ennesima sorpresa. Per gli operatori dei supermercati è stato necessario aggiungere ulteriori carrelli rispetto a quelli previsti, perché i clienti continuano a lasciare prodotti destinati ai cittadini meno fortunati. Nessun limite, insomma, alla solidarietà. E questo è il vero grande segnale che la città sta dando di voler resistere, unita, all'emergenza economica causata dal coronavirus. "Siamo felicissimi di come sta andando" ci spiega uno dei volontari "non sappiamo dove mettere la merce". Auto piene, magazzini anche. Domani ci sarà la consegna presso la Caritas della chiesa Santi Martiri di Terracina. Anche lì, i volontari della Caritas si sono attivati da subito per supportare l'iniziativa. "Riscontriamo una collaborazione di tutti, dal vigilante ai responsabili dei supermercati, dai commessi alle persone comuni. Questo è il circolo virtuoso che volevamo raggiunger". La consegna avviene ogni mercoledì e sabato. Nei primi due giorni sono stati aiutati, grazie all'intenso lavoro e collaborazione tra associazioni, aziende agricole, commercianti, cittadini e volontari 48 famiglie, per un totale di 105 persone, per la spesa alimentare. L'iniziativa si affianca a quella istituzionale finanziata con circa 500 mila euro da Regione e governo, con cui il Comune distribuirà i buoni spesa attraverso delle card prepagate. La procedura da seguire, in quest'ultimo caso, è presente sul sito Internet ufficiale del Comune, www.comune.terracina.lt.it

Sulla pagina facebook "Facciamo la spesa insieme" Spesa sospesa Terracina (link https://www.facebook.com/groups/3023332121062994/) vengono inserite tutte le informazioni.