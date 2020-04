Il venticinquenne di Marina di Minturno risultato positivo al test del Covid 19, ieri, ha diffuso un video sul suo profilo Facebook, indirizzato a tutta la comunità locale. Gianluca Pugliese, questo il nome del giovane, ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini ed ha chiesto maggior buon senso a chi, sempre sui social, aveva pubblicato dei post non proprio carini nei suoi confronti. Ha anche detto che non ha incontrato alcuna coetanea fuori regione; ma va precisato che la stessa, che comunque è di qualche anno più grande, l'aveva incontrata in zona, tanto che lei è in quarantena. «Voglio far sapere a tutti- ha detto Pugliese- che sto bene e che sto nella mia stanza; ringraziando il cielo mi ritengo fortunato. Io non ho scelto di prendere il Covid, così come non lo ha scelto nessuno di coloro che sono risultati positivi. Mi dispiace soltanto di aver letto commenti poco carini, poco belli, specialmente in un momento del genere, dove credo che bisogna rappresentare il termine comunità. Chiedo un favore enorme: chiedo solidarietà, ma non per me che, grazie al cielo sto bene, ma per tutte quelle persone che stanno in terapia intensiva o nei reparti di ospedale. Un po' più di rispetto, perché la situazione non è delle migliori; c'è ansia- ha concluso il venticinquenne- c'è paura e chiedo di essere più uniti». Poi Gianluca si è congedato assicurando che tra una settimana aggiornerà tutti sulle sue condizioni. Un video che ieri sera è diventato subito virale ed è stato visualizzato da numerose persone. Il venticinquenne ha anche ribadito che lui è il quattordicesimo caso, quando in verità su Minturno, i casi registrati sono stati quindici. Infatti, oltre alle due donne decedute, comprese nella non proprio esaltante statistica, va aggiunta un'altra pensionata, la quale, però, è stata inserita nella casella di contagiati fuori provincia, avendo la propria residenza a Roma. Certo ci sono ancora dei tamponi in programma e alcune persone che potrebbero essere sottoposte al test, ma intanto sono giunte notizie importanti riguardanti la negatività di alcuni cittadini che erano entrati in contatto con uomini e donne del luogo risultati positivi al Covid 19.