Un aiuto alle famiglie che non ce la fanno più, mano concreta a chi fa fatica, a causa della crisi economica scaturita dall'epidemia di Coronavirus, a mettere il pane in tavola. A loro sono rivolti gli sforzi dei volontari della onlus di Latina "Alessia e i suoi Angeli" insieme a Istituto per la Famiglia insieme per il progetto "LatinaCibiamo".

"Stiamo vivendo una situazione emergenziale di portata mondiale, che sta avendo ripercussioni importanti sulle nostre vite, le nostre abitudini e sulle nostre famiglie - questo il pensiero degli operatori della onlus pontina Alessia e i suoi angeli - la nostra associazione si occupa di infanzia, bambini, scuole, vaccinazioni, ma non potevamo rimanere inermi in questi momenti difficili per molti nostri concittadini. Abbiamo cominciato una collaborazione con l'associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia 46".

Per distribuire beni alimentari di prima necessità alle famiglie del territorio comunale che questa emergenza sanitaria ha messo economicamente in ginocchio. Chi prima si trovava gia in difficoltà a sbarcare il lunario, in questo periodo non ha più entrate, tantomeno risparmi per fare la spesa.L' Associazione Alessia e i suoi Angeli Onlus e Istituto per la famiglia 46 Onlus, si propongono di realizzare una cooperazione logistica per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari a favore di famiglie e/o persone in difficoltà economica e disagio sociale seguite dalla crisi economica colpita da Emergenza Sanitaria Covid 19. Sono già numerosi gli imprenditori che si sono messi in gioco donando beni e fornendo servizi. La consegna sarà effettuata a domicilio evitando assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza .Nessuno deve rimanere indietro, Nessuno deve andare a letto senza aver mangiato, verrà data priorità famiglie con i figli piccoli".