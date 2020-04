Ad Aprilia è boom di richieste per ottenere per i buoni spesa, i sussidi che il Comune metterà a disposizione tramite i fondi stanziati da governo e Regione Lazio (877 mila euro) per far aiutare le famiglie più bisognose nelle spese alimentari e farmaceutiche. L'amministrazione comunale, ieri pomeriggio, ha caricato sul sito del Comune il form per poter presentare la richiesta e in pochissime ore - praticamente in mezza giornata - la pagina web del Comune è stato letteralmente invaso di domande. Nella mattinata di ieri erano già pervenute 300 richieste agli uffici comunali, come spiega il sindaco Antonio Terra. «Questo è il numero delle richieste aggiornato alle ore 10 di oggi (ieri ndr) ma ci aspettiamo - continua il sindaco - che possa crescere ulteriormente». Ad Aprilia intanto, con tre nuovi contagi, è salito a 47 il numero dei positivi dopo che per tre giorni consecutivi non si erano registrati casi in città. Di questi 14 sono le persone ricoverate in strutture ospedaliere. Un dato positivo invece arriva dai negativizzati che salgono a 2.