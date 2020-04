L'emergenza Coronavirus, pur nella drammaticità di una crisi sanitaria ed economica, ha messo in luce anche degli aspetti positivi come per esempio la solidarietà tra i cittadini. Un esempio che ad Aprilia è esemplificato dalle tante azioni spontanee sorte nei vari quartieri della città. Ci sono tanti esempi in questo senso: ieri mattina infatti è stata organizzata una spesa «sospesa» con un banchetto in piazza Don Luigi Sturzo (quartiere Grattacielo). Un'iniziativa spontanea nata dall'idea di alcune famiglie di Aprilia che ha riscosso subito un enorme successo.

Un'idea molto simile a quella pensata nel quartiere La Cogna, dove i cittadini da alcuni giorni sono partiti con la raccolta. Il comitato di quartiere in queste ore ha attivato l'iniziativa di solidarietà "Io faccio la mia parte". allestendo un tavolo all'ingresso del Vivo Market in via della Cogna, dove chiunque può lasciare genere alimentari (pasta, conserve, biscotti) per le famiglie in difficoltà.