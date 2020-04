Nella serata di ieri sabato 4 aprile, le famiglie più disagiate di Itri hanno ricevuto una graditissima sorpresa. Sulle loro tavole, infatti, sono giunti diversi tranci di pizza, al pomodoro e margherita, offerti gratuitamente dalle pizzerie "EASI" e "Tutti i gusti", che hanno agito d'intesa con i Servizi Sociali del Comune di Itri. Un gesto con cui i due esercenti hanno voluto dare un loro concreto contributo a quanti, più di altri, soffrono in questo momento delicato e difficile. Preziosa la collaborazione della CRI di Itri che ha materialmente provveduto alla consegna.

Come era facile aspettarsi, l'iniziativa ha ricevuto dai beneficiari un grande apprezzamento. "Ringrazio i due esercenti, Ermanno e Mario – ha affermato il Sindaco Fargiorgio – che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e soprattutto una lodevole disponibilità verso gli altri. Il loro è stato un gesto davvero nobile. Debbo aggiungere che in questi giorni anche altri cittadini, commercianti e non, stanno dando il proprio apporto per il bene della collettività. Ritengo che questa sia la parte più vera, sana e genuina di Itri. Un grande ringraziamento va anche alla Croce Rossa sempre pronta ad essere al fianco delle persone che hanno bisogno".