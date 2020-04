«Non commettete l'errore di pensare di poter passare queste giornate con i familiari, non è possibile. Non pensate di radunare famiglie e parenti per il pranzo di Pasqua o per la pasquetta, di fare scampagnate o altro. Siamo in un momento di emergenza. Ho deciso di chiudere con una ordinanza ad hoc ogni attività commerciale domenica e lunedì. La scusa di andare a fare la spesa, per queste due giornate non varrà, scatteranno le sanzioni». Questo il messaggio appena lanciato alla comunità di Cori dal sindaco Mauro Primio De Lillis in diretta facebook.