Richiesta di intensificazione dei controlli e di vigilanza nel periodo delle festività pasquali, per evitare che i proprietari di seconde case si trasferiscano sul territorio di Minturno, nonostante i provvedimenti governativi che vietano gli spostamenti. L'iniziativa è stata adottata dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che ha inviato una nota ai vari Corpi, proprio per segnalare eventuali trasferimenti di "turisti" e titolari di seconde abitazioni in questa settimana santa. Un messaggio che è stato inviato al Prefetto, al Questore e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, alla Compagnia dei Carabinieri di Formia e alle stazioni dell'Arma di Minturno e Scauri, alla Guardia di Finanza di Formia e ovviamente alla Polizia Locale, che, tra l'altro, da qualche giorno, ha iniziato anche i controlli notturni.

«Sul territorio comunale di Minturno - ha affermato il sindaco...