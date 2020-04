Un video appello su Facebook per invitare i cittadini del Lazio ad acquistare e consumare prodotti made in Lazio. E' l'iniziativa presa dal vice presidente della Regione Daniele Leodori che in questo modo chiede a tutti i concittadini della regione di aiutare le aziende e i produttori locali del settore alimentare e agricolo a sostenersi in questa difficile fase di crisi creata dall'emergenza sanitaria Coronavirus.

"In queste settimane incredibili - afferma il vice presidente della giunta regionale Daniele Leodori - possiamo dare il nostro contributo a tenere in piedi l'economia, le aziende dei territori del Lazio, gli allevamenti, i produttori della filiera agroalimentare. Il Made in Lazio e' un'eccellenza del Made in Italy che e' l'eccellenza del Mondo. Acquistiamo, consumiamo le produzioni del Lazio. Cerchiamo la qualità a metri-zero, ce la portano anche a casa. Uniti, anche a tavola, vinciamo!"