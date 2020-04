Era stata ricoverata oltre due settimane fa all'ospedale Dono Svizzero di Formia perché risultata positiva al test del Covid 19. Ieri è tornata a casa a Scauri ed ha diffuso un post su un gruppo dove ringraziava il personale dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per l'assistenza ricevuta. Tina Pimpinella ha così voluto rassicurare amici e conoscenti sulla bontà del suo stato di salute. "Sono state due settimane davvero difficili - ha scritto la signora 58 enne di Scauri - ma per fortuna sono ritornata a casa e piano piano mi sto riprendendo. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno sostenuto me e la mia famiglia. Un grazie immenso va al reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Dono Svizzero di Formia che sta affrontando questa battaglia con tanta professionalità e umiltà. Grazie al primario di medicina, alla caposala e agli infermieri che sono stati veri angeli". Tina Pimpinella era stata la dodicesima persona residente nel comune di Minturno ad essere stata colpita dal coronavirus.