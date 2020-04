Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, a Velletri, potranno restare aperti solo le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Lo ha stabilito il sindaco della città, Orlando Pocci, che con un'ordinanza firmata poco fa e annunciata stamattina attraverso il suo diario che sta redigendo per raccontare l'emergenza Coronavirus ai Castelli Romani ha disposto la chiusura di tutte le attività presenti sul territorio nei due giorni di festa.

In particolare, non potranno aprire i battenti "tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata e area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, a eccezione - come detto - di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai".

Il provvedimento, aveva dichiarato il mattinata il sindaco Pocci, è stato ritenuto necessario in quanto nel weekend troppe persone avevano deciso di uscire. «Mi vedo costretto ad agire con maggiore rigore, mediate le forze dell'ordine alle quali ho chiesto più controlli - ha affermato il primo cittadino - e tramite ordinanza per contrastare comportamenti che mettono a rischio la salute di tutti. Ho quindi firmato l'ordinanza di chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni di domenica 12 aprile (Pasqua) e lunedì 13 aprile (Pasquetta)».