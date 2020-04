Buste di patatine donate dallo stabilimento Crik Crok di Pomezia all'ospedale Santa Maria Goretti. E' la gradevole sorpresa che medici e infermieri del nosocomio pontino si sono ritrovati questa mattina. La scelta di questo gesto è stata compiuta dalla presidente della Crik Crok di Pomezia, Francesca Ossani che ha voluto omaggiare tutti quegli operatori sanitari che si impegnano quotidianamente per garantire cure mediche alle persone ammalate.

Lo stabilimento Crik Crok ha consegnato diversi pacchi di patatine in vari reparti del Santa Maria Goretti. Iniziativa parallela era stata presa nei giorni scorsi dalla presidente Ossani in favore dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Un momento di leggerezza particolarmente gradito da medici e infermieri.