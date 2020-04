L'amministrazione comunale di Bassiano ha comunicato che da domani prenderà il via la consegna gratuita ad ogni cittadino delle mascherine chirurgiche nel territorio comunale. La distribuzione inizierà domani e per due giorni ci si occuperà di coprire le zone di Ferraccio, via Melogrosso, via Ninfina, via Formale, via Semprevisa, via Valle Ora, Via Cornette 1 e 2 tratto; 9 e 10 aprile, invece, sarà la volta di zona Castagno, Casanatola e Coacchie, e località Perrazza; l'11 aprile del centro urbano di Bassiano. La consegna sarà effettuata dalla Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile che provvederanno a fornire ad ogni nucleo familiare un numero congruo di mascherine. L'ente ha raccomandato un buon uso dei dispositivi di protezione, limitando al minimo le uscite dei singoli membri del nucleo familiare, nel rispetto delle disposizioni regionali e governative