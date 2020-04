L'emergenza sanitaria sta mostrando il vero volto della comunità pontina, molto più unito e propenso alla solidarietà di quanto si potesse immaginare. Tra le storie belle, che incoraggiano a superare questo momento di difficoltà, c'è sicuramente l'altruismo della signora Renata di Borgo Podgora, che si è messa al lavoro per cucire mascherine da donare a chi ne ha bisogno. Ne ha già confezionate 500 e una parte le ha regalate agli operatori ecologici dell'azienda comunale Abc, per la loro vita privata perché la società comunale non ne sta facendo mancare per la protezione individuale durante l'attività lavorativa.

Spinta dalla voglia di dare il proprio contributo, la signora Renata ha cucito e regalato a enti, attività e a chiunque ne avesse bisogno, compresi appunto gli operai di Abc, per uso privato e familiare, essendo la suocera di un operatore dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo. «Sicuramente il coronavirus sarà sconfitto anche grazie all'impegno e alla grande forza di animo di persone come la signora Renata - commentano alcuni operatori - Persone che in un momento storico di difficoltà in cui ci ritroviamo, piccoli, insicuri e indifesi, ha saputo donare un gesto concreto, d'aiuto per tanta gente. E ha mostrato a tutti noi un esempio di solidarietà dal quale prendere spunto e forza per affrontare questo male invisibile, rimarcare e apprezzare tutti questi piccoli gesti che mai come oggi diventano fondamentali per ricordare che la pandemia può diventare un occasione per sentirci più uniti e far crescere lo spirito di comunità e condivisione all'interno di ognuno di noi. La signora Renata continuerà a preparare le sue mascherine finché avrà a disposizione i materiali necessari, e questo ci deve insegnare a non smettere mai di adoperarci per gli altri, in tutti i modi che ci sono possibili. Grazie signora Renata».