In queste settimane difficili caratterizzate dall'epidemia di Coronavirus, il sindaco di Velletri Orlando Pocci ha mandato un messaggio chiaro alle istituzioni superiori, facendo capire che occorre dare grande attenzione ai bambini, che insieme agli anziani sono la categoria che sta soffrendo di più lo stare in casa senza poter uscire o frequentare la scuola. "Aprire le cartolerie anche solo per consentire ai bambini di fare un lavoretto per Pasqua" è stato in sintesi l'appello del sindaco, che qui riportiamo integralmente: "Un pensiero lo voglio rivolgere ancora una volta alle bambine e ai bambini che stanno trascorrendo queste lunghe giornate contro natura, privati di quei rapporti sociali che sono la linfa più fertile della loro crescita. Oltre l'aria aperta sulla quale si è scatenato un lungo dibattito, sono preoccupato delle ripercussioni che questo lungo tempo potrà avere e faccio appello alle famiglie e agli insegnanti di resistere e di stimolarli con il massimo delle energie. Ieri ho scritto alla Regione e al Prefetto per consentire la vendita di materiale di cancelleria per le scuole, una richiesta legittima che arriva da tanti genitori che non possono acquistare, colori, cartoncini anche solo per fare il lavoretto di Pasqua".