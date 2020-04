Arriva il nuovo accordo tra Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, una convenzione di cui beneficeranno i pensionati over 75 e che percepiscono le prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali in contanti. Ora, queste persone potranno chiedere e ricevere le pensioni a casa - gratuitamente - delegando al ritiro i carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a chi ha già delegato altri soggetti alla riscossione, ha un libretto o un conto postale o che vive con familiari (anche nelle vicinanze).

"L'accordo - si legge nella nota - è parte di un più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, ciascuno nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti".

I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri.