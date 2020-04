Il Coronavirus non fermerà la gioia della Pasqua a Roccasecca dei Volsci. Anche se non si potrà dare vita a pranzi o scampagnate - giustamente - i bambini potranno comunque colorare la giornata grazie ai loro disegni. A renderlo possibile è stato un cittadino che - come comunicato dal sindaco Barbara Petroni - ha donato dei rotoli di carta da disegno che ora la Protezione Civile sta consegnando ai bambini. "Sarebbe bello - dice il sindaco - se i bambini disegnassero la prima cosa che vorrebbero fare il primo giorno di ritorno alla normalità dopo questo brutto periodo". Infine, il sindaco invita le famiglie a postare i lavori dei piccoli proprio sul gruppo Facebook "Piazza Virtuale del Comune di Roccasecca dei Volsci".