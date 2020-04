C'è anche l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina tra gli ospedali scelti dalla beneficenza della As Roma in collaborazione con WindTre, per aiutare i malati di covid 19: 1.500 device, tra smartphone e tablet, provvisti di sim con traffico dati e voce illimitato, destinati ai pazienti Covid-19 ricoverati in isolamento. II device, spiega una nota, sono già in funzione in diverse strutture italiane tra cui il Policlinico Umberto I, il Sant'Andrea e l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina nel Lazio, dove la donazione è stata realizzata in collaborazione con l'AS Roma tramite Roma Cares, la fondazione del Club. In Piemonte sono stati mandati al San Luigi Gonzaga di Orbassano, all'ospedale di Rivoli e nei presidi ospedalieri dell'ASL TO4.