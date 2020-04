Gli uffici comunali sono chiusi e gli autisti del trasporto pubblico locale non sanno dove andare in bagno. Tra le tante difficoltà create dal lockdown c'è anche questa. I dipendenti della ditta CSC, quella che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina hanno trovato un cartello nella sede degli uffici comunali che si trova alle autolinee su cui è scritto che, siccome il personale comunale si trova in Smart working, gli uffici sono chiusi e dunque non sono accessibili neppure i servizi igienici. Gli autisti hanno segnalato la situazione ai sindacati da momento che, con bar e aree di servizio in gran parte chiuse, non hanno nemmeno la possibilità di andare in bagno.

"Siamo costretti a lavorare essendo un servizio essenziale anche se in forza ridotta -spiegano gli autisti di Csc - attualmente siamo circa 30 autisti a lavoro su 54. Ci avevano dato la possibilità di andare ai bagni del comune entrando con la mascherina, oggi un con un cartello ci viene negato anche questo. Ma per noi l'emergenza non esiste? A un mese dall'emergenza ancora non ci hanno fornito le mascherine e guanti ora ci negano anche i bagni. È assurdo"