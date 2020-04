Tantissime le iniziative di solidarietà che, in questi giorni, vengono intraprese da singoli cittadini, associazioni e imprese. Oggi, per esempio, l'Ufficio minori del Comune ha ricevuto in dono dagli studenti del liceo classico "Dante Alighieri" 70 uova di Pasqua acquistate nell'ambito della campagna lanciata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus. I fondi raccolti andranno a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica e le uova saranno consegnate ai ragazzi in carico all'Ufficio minori, agli ospiti dei Centri diurni per minori del Comune e ai nuclei familiari assistiti con i pacchi spesa solidali consegnati dal Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.

Proseguono anche le donazioni di mascherine da parte dell'atelier Acanthus di Latina che nella giornata di venerdì ne consegnerà al Comune 200. Ogni settimana, inoltre, la ditta di complementi tessili d'arredo "Mentelocale" rifornirà con 30 mascherine artigianali il Servizio Welfare. Saranno tutte donate a persone fragili. «Nell'emergenza Latina sta dimostrando ancora una volta tutto il suo spirito solidale - commenta Patrizia Ciccarelli, Assessora alle Politiche di Welfare -. Colgo l'occasione per ringraziare per queste tre iniziative la Dirigente Scolastica del liceo classico, Professoressa Eleonora Lofrese, la titolare della ditta "Mentelocale" Claudia Varrone e tutte le donne dell'atelier Acanthus».

Inoltre, il Comune di Latina ha attivato per il servizio di Segretariato Sociale il numero verde dedicato 800 090 542. Sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30. A questo si aggiungono tutti gli altri numeri già disponibili e pubblicati sul sito del Comune al seguente link (CLICCA QUI)